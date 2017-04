LOCAL: Cătălin Flutur despre Parcul Cornişa: Când va fi gata, va fi WOW

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primarul Cătălin Flutur a organizat astăzi o vizită la Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa. Edilul a dat explicaţii la fiecare obiectiv, din dorinţa ca botoşănenii să afle care este stadiul acestui mega proiect implementat de municipalitate. În prezent se lucrează la intrarea în parc dinspre Dedeman, se betonează lacul şi sunt pe final lucrările la bazinele exterioare, acolo unde, din cauza alunecărilor de teren, a fost realizat un canivou pentru toate conductele. Zona de bazine interioare este finalizată şi arată spectaculos. Zona include piscină interioară, bazin pentru copii, saună cu sare, saună finlandeză, saună uscată, saună cu aromoterapie, saună umedă, grotă cu zăpadă, duşuri emoţionale, cameră de relaxare, hamam, bazin de hidromasaj, SPA, sală de forţă. „Ce aţi văzut aici (partea de bazine interioare – n.red.) va fi funcţional 365 de zile pe an. Acesta este marele avantaj al acestui proiect. Asta era ideea – să facem ceva care să fie WOW şi să vină lumea la noi. De aicea am plecat. Parcul în sine oferă multe lucruri de noutate, plecând de la patinoar, care arată altfel, o zonă de senzaţii tari, plus râul artificial care nu există nicărieri în altă parte. Sperăm să avem cât mai mulţi vizitatori", a declarat Cătălin Flutur. Edilul a apreciat că Parcul Cornişa este cel mai mare din ţară. "Am spus de anul trecut că nu avea cum să fie gata, dar când va fi gata, va fi WOW. Depinde de noi să ştim să îl administrăm şi de civilizaţia consumatorilor de aici ca să îl păstrăm", a mai spus edilul. Acesta îşi doreşte ca parcul să fie deschis în luna iulie, însă totul depinde de constructor şi de obţinerea autorizaţiilor de funcţionare.