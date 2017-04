« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri dimineaţă, în România. Seismul a avut loc la ora 5.25, în judeţul Vrancea, la o adâncime de 75,4 kilometri, potrivit INFP. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 28/04/2017 la ora 05:25:45 s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 2.8 pe scara Richter, la adancimea de 75.4km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(38km), Panciu(44km), Râmnicu Sărat(48km), Focșani(50km), Onești(54km).