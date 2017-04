NAŢIONAL:Litoralul românesc,pregătit de 1 mai

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Litoralul românesc este pregătit să primească turiști în minivacanța de 1 mai, chiar dacă nu este deschis încă la capacitate maximă, a declarat ministrul Turismului, Mircea Dobre, potrivit căruia calitatea serviciilor pe litoralul Mării Negre a crescut de la an la an. "Am avut întâlniri săptămâna trecută cu reprezentanții din sector și sunt convins că litoralul Mării Negre este pregătit, nu neapărat pentru minivacanța de 1 mai, pentru că nu este deschis deocamdată la capacitate maximă, dacă ne referim la partea de plajă, de "beach baruri", dar este pregătit în general pentru sezonul estival. Calitatea serviciilor pe litoral a crescut de la an la an, în condițiile în care și evenimentele internaționale se dezvoltă. Este clar că avem o creștere a calității serviciilor de turism în general, nu numai pe litoralul Mării Negre", a precizat Dobre. Șeful de la Turism susține că statul român este interesat să aducă cât mai mulți turiști străini, în special din vestul Europei, dar și din alte părți ale lumii, pentru care există deja pachete speciale. "Începând de anul acesta avem curse charter cu cetățeni israelieni și asta arată că există un interes pentru România, mai ales că sunt câteva curse pe săptămână. Suntem interesați să atragem turiștii din Vest. Statul român, din punctul meu de vedere, nu concurează cu Bulgaria, noi avem alte pachete pe care le vindem față de vecinii noștri", a explicat Dobre. Potrivit datelor Asociației Litoral-Delta Dunării, la nivelul anului 2016, un număr de circa 7.000 de turiști israelieni au vizitat litoralul românesc, în special stațiunile Mamaia, Năvodari și Eforie, iar pentru 2017, numărul turiștilor proveniți din Israel ar putea trece de 8.000, pe fondul suplimentării zborurilor charter săptămânale. Referitor la voucherele de vacanță, ministrul Dobre a subliniat că, în prezent, se lucrează la actul normativ, astfel încât de la 1 iulie toți angajații din sistemul public să beneficieze de acestea. "Lucrăm în prezent la actul normativ, astfel încât voucherele de vacantă să intre în vigoare de la 1 iulie 2017 pentru toți angajații din sistemul public inclusiv cei cu statut special, precum MAI și MAPN", a precizat Dobre. La începutul lunii aprilie, șeful de la Turism declara că 1 iulie 2017 este termen limită pentru trei proiecte, respectiv voucherele de vacanță, Legea turismului și Master Planul de Investiții în Turism. Potrivit acestuia, sectorul de turism este reglementat la ora actuală de 73 de acte normative care au fost date înainte de intrarea României în Uniunea Europeană. "Noi, acum, discutăm despre legi care sunt făcute prin 2001, 2002, 2003. Deci, avem niște legi de dinainte de a intra în Uniunea Europeană, cu 5-6 ani înainte de a intra în UE. Discutăm de legi de 14-15 ani și suntem într-o mare eroare acum dacă ne uităm la ce se întâmplă. Și aici vorbim și despre garantarea pachetelor de servicii turistice, vorbim și de tot ce înseamnă parte de acreditare la unitățile de cazare, vorbim și despre TVA-ul pentru agenții", a menționat ministrul. Acesta a subliniat că s-au făcut o serie de pași în privința fiscalității pentru atragerea de investiții. "Într-adevăr, am făcut niște pași vizavi de partea asta de a atrage investitori. S-au făcut niște pași pe fiscalitate și aici ne referim în mod concret la tot ce înseamnă unități de cazare și alimentație publică, dar acum am făcut un material și l-am transmis către Ministerul Finanțelor ca să înceapă procedura pentru reducerea TVA la 9% pentru agențiile de turism. Aceasta trebuie acceptată și de Comisia Europeană și dacă se introduce noțiunea de travel agency în anexa 3 din directiva europeană atunci, într-adevăr, statele UE pot să reducă TVA până la 9% pentru că nu există la nivel de UE această noțiune", a explicat Mircea Titus Dobre. Pe lângă Legea turismului, la 1 iulie 2017 trebuie să se acorde voucherele de vacanță și să fie finalizat Master Planul pentru Investiții în Turism. "Pentru 1 iulie 2017 avem trei puncte importante: voucherele de vacanță, Legea turismului și un lucru foarte important care nu s-a mai făcut până acum este Master Planul de Investiții în Turism. Suntem în calendar cu toate trei. La voucherele de vacanță este foarte puțin de modificat, de reglementat. Ceva mai dificil este la Master Planul pentru Investiții în Turism și la Legea turismului, unde trebuie să cădem de comun acord cu entitățile private", a precizat atunci ministrul. La rândul său, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, susținea că voucherele de vacanță alocate celor 1,2—1,3 milioane de salariați la stat reprezintă de fapt 360 de milioane de euro, adică "sânge care va veni în venele turismului intern". "Abia aștept chestiunea asta cu voucherele, pentru că asta înseamnă că fiecare salariat la stat primește 300 de euro pe an în vouchere de vacanță pe care le consumă doar în România. Deci, la 1,2 — 1,3 milioane de salariați la stat înseamnă 360 de milioane de euro. Practic, este vorba despre 360 de milioane de euro care este sânge care va veni în venele turismului intern, pentru că poți să mergi la balneo, oriunde", a arătat Burcea. Conform proiectului Legii salarizării unitare, bugetarii vor putea primi de la 1 iulie 2017 vouchere de vacanță la nivelul unui salariu minim brut garantat în plată, respectiv un singur voucher de vacanță, în valoare de 1.450 lei. Acestea vor putea fi folosite pe perioada unui an calendaristic pentru un sejur complet pe litoralul românesc, în stațiunile balneo, în Delta Dunării sau stațiunile montane.