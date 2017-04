NAŢIONAL:Preşedenţia atenţionează Cabinetul Grindeanu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Administrația Prezidențială atrage atenția Cabinetului Grindeanu că „respectarea Constituției este obligatorie pentru toate instituțiile statului” și că aprobarea în grabă a unor ordonanțe de urgență care „răsar” pe ordinea de zi suplimentară „nu e un mod responsabil de a guverna și de a te raporta la cetățenii acestei țări”. Reacția Președinției vine după ce, joi, Guvernul PSD-ALDE a adoptat o ordonanță de urgență prin care președintele este scos din procedura numirii conducerii Autorității Naționale în Telecomunicații ANCOM. Purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, Mădălina Dobrovolschi, a precizat că Executivul avea și alte modalități de rezolvare a „situației” de la ANCOM, rămasă fără conducere. „Dacă Guvernul şi-ar fi dorit să rezolve această situaţie printr-o formulă urgentă, avea şi instrumentele, avea şi timpul la dispoziţie pentru că, până la urmă, această instituţie nu are conducere de ceva luni, deci exista posibilitatea ca situaţia să fie rezolvată prin folosirea legislaţiei în vigoare, prin simplul fapt al numirii altor persoane pentru locurile vacante. Recurgerea la ordonanţă de urgenţă, care a fost înscrisă pe ordinea de zi suplimentară, se constituie într-un alt semnal îngrijorător în legătură cu modul netransparent în care acţionează Guvernul. Mai mult decât atât, această ordonanţă pur şi simplu a răsărit pe ordinea de zi a Guvernului, ordinea de zi suplimentară, care este o metodă netransparentă folosită din nou de acest guvern. Guvernul trebuie să înţeleagă că transparenţa, predictibilitatea, modul în care se adoptă aceste acte normative sunt esenţiale (...). Respectarea Constituției este obligatorie pentru toate instituțiile statului. Guvernul Grindeanu să înțeleagă că fiecare instituție are un loc foarte bine definit în arhitectura statului”, a declarat Dobrovolschi. Potrivit acesteia, Guvernul putea, pur și simplu, să înainteze președintelui propuneri pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinți ai ANCOM. „Problema nu e că vor numi pe altcineva, ci modul în care au decis să facă acest lucru (...) Nu e un mod responsabil de a guverna și de a te raporta la cetățenii acestei țări”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale. În ședința de joi, Guvernul Grindeanu a adoptat o ordonanță de urgență care modifică legea de funcționare a Autorității Naționale în Telecomunicații ANCOM, în sensul ca președintele și cei doi vicepreședinți să fie propuși de Executiv și aprobați de plenul Camerelor reunite. Înainte de aprobarea acestei OUG, conducerea ANCOM era numită de către preşedintele României, la propunerea Guvernului. Întrebată de ce a fost nevoie de această ordonanţă de urgenţă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alina Petrescu, a spus: „în acest moment ANCOM nu are conducere. Mandatul precedentului preşedinte a expirat, nu există drept de semnătură. Trebuia numită o nouă conducere. Este absolut firesc ca Parlamentul să fie cel care decide final asupra conducerii acestei instituţii”. De asemenea, întrebată dacă există vreo propunere pentru şefia ANCOM, Alina Petrescu a răspus că această propunere, atunci când va exista, va fi făcută şi va fi înaintată Parlamentului României.