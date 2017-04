SPORT: Cobrea dezminte acuzele de blat la penalty-uri: E o prostie!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Acuzat pe gsp live de gesturi nefireşti la penalty-uri, Alberto Cobrea a ţinut să dezmintă acuzaţiile că ar fi fost vreodată în cariera sa blat.

„Sunt unii în presă care denaturează, care îşi bat joc de munca unor jucători. Am 50 sau câte meciuri am în Liga i şi nimeni nu mi-a reproşat absolut nimic. Tot timpul am fost capacitat 100%. Nu mă poate acuza nimeni de blat. E o prostie şi cine mă cunoaşte câtuşi de puţin ştie ce fel de om sunt. Chiar nu aplec urechea la ce spun anumiţi tipi din presă. Lucrurile acestea pe mine mă ajută pentru că nu am cum să mă consum cu asemenea anomalii. Mi se pare prostesc. Putea să-mi ia şi mie un punct de vedere. Lumea asta însă caută, can-can”, a afirmat Cobrea.

Cei de la gsp live au prezentat în această săptămână mai multe penalty-uri în care Cobrea ar indica executantului colţul pe care să trimită, el plonjând în partea opusă, ultimul penalty de acest gen fiind la Severin, Pandurii- FC Botoşani 1-1.