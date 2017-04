Costel Şoptică:Fac un apel la unitate în cadrul partidului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Celălalt candidat la funcţia de preşdinte a PNL, deputatul Costel Şoptică a făcut un apel la unitate între toţi membrii partidulu."Îm primul rând vreau să vă vorbesc despre ceea ce avem nevoie cel mai mult şi anume unitate. E un lucru pe care este esenţial să îl realizăm şi despre faptul că îmi doresc cu adevărat unitatea PNL, vorbeşte echipa pe care o am alături în această competiţie internă,o echipă care nu ţine cont de parcursul politic anterior fuziunii ci de ataşamentul pe care fiecare persoană îl exprimă şi îl dovedeşte pentru punerea în practică a unui proiect politic de succes. Am încercat să coagulez în acesată echipă tot ce am crezut eu că e mai bun, o echipă care să exprimă unitate eficienţă şi echilibru, acestea fiind valori clare care să facă diferenţa." a mai spus Costel Şoptică.