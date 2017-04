LOCAL: Iulian Rotariu, în infernul din Namibia. Mâine se dă startul în Sahara Race

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Botoşăneanul Iulian Rotariu, singurul român înscris în competiţia mondială de anduranţă „4 Deserts”, a ajuns cu bine în localitatea Swakopmund, situată în vestul Namibiei, de unde se va da startul, mâine, în ultramaratonul „Sahara Race”. Vor urma şapte zile în care pompierul botoşănean va trebui să parcurgă 250 de kilometri în cele mai dure condiţii. Va fi cea de a treia cursă pentru Iulian Rotariu, care a reuşit până în prezent să parcurgă două ultramaratoane – Gobi Mach şi Atacama Crossing. Iată ce spun organizatorii. „Ultramaratonul Sahara (Namibia) 2017 începe la 30 aprilie și așteptăm cu nerăbdare o altă cursă interesantă. Există o mare competiție la vârf, dar nu există niciun favorit detaşat care să câștige fie competiția bărbaților, fie cea a femeilor. Acest lucru va face chiar mai interesant să urmăriți. În ediția precedentă, laurii le-au revenit lui Wataru IINO din Japonia, care a scos un timp de 22 ore şi 28 de minute, iar la feminin lui Jax MARIASH din Statele Unite ale Americii, cu în timp de 29 de ore și 10 minute. Concurenţii de top care se așteaptă să se lupte pentru un loc de podium în 2017 provin din toate colțurile lumii și au vârste între 30 și 55 de ani. Ralph Crowley din Statele Unite participă la cea de-a 9-a cursă. Este membru al Clubului „4 Deşerturi” și a finalizat ultimele patru curse RacingThePlanet, cel mai recent în Sri Lanka în 2016 Ca mulşi, mulţi alţii dintre ultramaratonişti. Deşi a sosit doar al 27-lea la ultima cursă „Sahara Race” din 2010, din Egipt, a avut cinci locuri de podium, terminând fie pe locul 2, fie pe locul 3, dar niciodată nu a ajuns pe primul loc. Ar putea cursa Sahara (Namibia) să fie cursa pentru Crowley ?! Nu va fi o sarcină ușoară pentru Crowley să obțină un punct de top. Lista adversarilor săi ăi include pe Iulian Rotariu din România, Jovica Spajic din Serbia, Felix Allen din Regatul Unit și Rafael Fuchsgruber din Germania, printre altele. Și acest lucru nu include încă pe cei care sunt noi la „4 Deserturi” și nu au încă un istoric în cursele de scenă. Amintiți-vă de Neill Weir din Irlanda de Nord, care a venit pe locul 2 în Atacama Crossing, anul trecut, la prima sa etapă. Rafael Fuchsgruber din Germania a avut trei clasări pe podium în trei curse „4Deserts” / RacingThePlanet, dar nu a mai ajuns pe primulloc. Cu toate acestea, Fuchsgruber conduce membrii Clubului de alergare Little Desert în Namibia - așteptăm să aflăm dacă va merge pentru aur sau va rămâne pentru a sprijini alergătorii Little Desert. Jovica Spajic din Serbia lucrează la unitatea specială antiteroristă (!). Una dintre primele sale curse a fost cursa Sahara (Egipt) în 2012, unde s-a clasat pe locul 12. De atunci a terminat multe curse de anduranță, de multe ori terminând pe podium. În 2015 a terminat al 8-lea la BadWater Ultramarathon și a stabilit recordul în Serbia pentru 24 de ore de funcționare, alergând 222 km. Jovica a concurat, de asemenea, la Tors de Geants. Iulian Rotariu și Felix Allen din Regatul Unit au terminat foarte bine în cursele anterioare. Rotariu se află la cea de a treia lui cursă în „4 Deşesturi”, celelalte două fiind în 2016, unde s-a clasat pe locul 4 în Gobi martie și 6 în Crossing-ul Atacama. Allen va fi şi el la cea de a treia cursă, după ce a terminat pe locul 4 și 8 la cursele anterioare în 2014 și 2015. Există, de asemenea, alți alergători care au terminat în top 10 la celelalte curse. Sunt 4 veterani de Grand Slam PLUS, Paul Borlinha, din Canada, care a avut două clasări pe locul 7 în celelalte șapte curse Deserts / RacingThePlanet. Nicola Benetti din Italia a avut nu mai puțin de cinci clasări de top 10 în cele opt curse de desert / curse racing - cea mai bună clasament a fost la Raliul Sahara (Egipt), probabil că favorizează terenul de nisip?”. Aceasta este prezentarea făcută de organizatori pe site-ul http://www.4deserts.com/sahararace/feature/top-contenders-at-the-sahara-race-2017