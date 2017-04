SPORT: Ionuţ Popa: Fiecare meci e o finală pentru noi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ionuţ Popa, antrenorul principal al ACS Poli Timişoara e optimist înaintea jocului cu FC Botoşani şi spune că aşteaptă un rezultat bun.

„Dacă jucăm ca şi în tur atunci ne vom bucura la finalul campionatului. Fiecare meci este pentru noi o adevărată finală. Sper să avem cât mai mulţi jucători apţi, am avut la ultimul antrenament doar 12-13 jucători, dacă situaţia nu se schimbă vom avea probleme cu Botoşani. Deja când intru în vestiare şi văd că fotbaliştii fac împachetări cu gheaţă mă ia cu friguri. Unii au dureri, unii fac doar preventiv, nici nu mai ştii ce să crezi. Echipa lor a dovedit că e dintre cele bune ale campionatului, aşa am văzut eu de când a fost preluată de Grozavu că a avut un drum ascendent. Are jucători buni, inclusiv Elek, va fi o nucă grea”, a declarat Ionuţ Popa.

Partida ACS Poli Timişoara- FC Botoşani, meci contând pentru prima etapă a retrului play-out-ului Ligii I va avea loc luni, 1 mai de la ora 18:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.