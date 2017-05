INTERNAŢIONAL:Violenţe la manifestaţiile de 1 mai

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Manifestațiile organizate cu prilejul zilei de 1 mai au fost marcate de violențe în Statele Unite ale Americii, cu o ’revoltă’ în Portland, statul Oregon (nord-est), și o confruntare între susținătorii și opozanții lui Donald Trump la New York (nord-est), relatează marți AFP. În Portland, un marș la care participau câteva sute de persoane a degenerat după ce anarhiști au aruncat cu pietre, bombe incendiare și cutii de suc în polițiști. Mai multe magazine din centrul orașului au fost vandalizate și trei persoane au fost arestate. Poliția din Portland le-a cerut luni seara locuitorilor să nu se deplaseze în centrul orașului, precizând pe contul său de Twitter că manifestația este ’considerată acum o revoltă’. La New York, o manifestație, care cerea apărarea imigranților ilegali vizați de administrația Trump, a început calm la sfârșitul după-amiezii în Foley Square, la sud de Manhattan. Primarul democrat Bill de Blasio a avut o scurtă apariție. Situația s-a tensionat însă în cursul serii, când la manifestație a sosit un alt grup de protestatari veniți din Union Square. Un mic grup format din aproximativ 20 de manifestanți pro-Trump au fluturat steaguri americane și pancarte cu mesajul ’Make America Great Again’ (’Să facem America măreață din nou’), sloganul de campanie al președintelui american. Manifestanți anti-Trump îmbrăcați în negru, cu chipurile acoperite și arborând steagurile negre ale anarhiștilor, au apărut și ei în acel moment. Cele două grupuri au început să-și adreseze injurii, a constatat un jurnalist AFP. Cincizeci de polițiști au sosit foarte repede pentru a separa cele două grupuri, prevenind posibile violențe. Demonstranții au părăsit piața la scurt timp după 20:00 locală (01:00 GMT marți). Alte demonstrații anti-Trump a avut loc luni în Statele Unite, la Chicago (nord), unde câteva mii de persoane au mărșăluit pașnic, arborând steaguri americane, mexicane sau steagul comunității homosexuale. Câteva mii de persoane au defilat de asemenea la Los Angeles, la apelul a circa a o sută de organizații, sub sloganul ’Los Angeles rezistă’.