NAŢIONAL: Senatorii jurişti au votat pentru graţierea corupţilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Senatorii juriști au votat miercuri un amendament prin care se grațiază peroanele condamnate pentru luare de mită, dare de mită, trafic de influență. Senatorul PMP Traian Băsescu a propus să fie grațiată luarea de mită, explicând că mulți oameni politici sunt acuzați atât de această infracțiune, cât și de cea de abuz în serviciu pentru fapte săvârșite în campanii electorale, "când toate partidele s-au finanțat ilegal". "Luarea de mită am propus-o pentru grațiere având în vedere că se face eventuala grațiere cu plata prejudiciului și având în vedere că nu discutăm de recidiviști. (...) Până la ultima lege a finanțării campaniilor electorale, toate partidele pot fi acuzate, așa cum s-a și întâmplat cu foarte mulți oameni, și de luare de mită și de abuz în serviciu, lucruri pe care se cam merge. Eu sunt de acord să fie pedepsiți cei care au dus banii acasă. Și trebuie pedepsiți. Banii ăștia s-au dus în geci, în umbrele, pentru că așa au funcționat lucrurile în realitate. Dacă ne facem acum că au venit fecioarele Maria, neprihănite, și Parchetele noastre pleacă pe această linie, asta a creat o atmosferă de supunere a clasei politice, dacă observați. Toți oamenii politici care au trecut prin campanii, cu excepția ultimei campanii, din 2016, pe noua lege — și aici mă refer și la oamenii politici și la partidele care au trecut prin alegerile din 2014, au aceste probleme", a spus Băsescu, la dezbaterea în Comisia juridică a Senatului pe marginea legii grațierii. El a susținut că trebuie să existe un moment zero, care se poate face doar printr-o grațiere. "Dacă vrem să legăm toate partidele putem să o ținem așa. Eu cred că trebuie să vină un moment zero. Este părerea mea. Comisia face ce vrea, dar să avem curaj să ne asumăm ce a fost. Sigur, dacă vrem să ne menținem rezervorul de viitori penali, care încă n-au fost denunțați de oamenii de afaceri, nu facem nimic. (...) Insist pentru grațierea acestor fapte, care unele sunt considerate acte de corupție, altele sunt considerate infracțiuni de serviciu. (...) Știu toate instituțiile că partidele s-au finanțat ilegal. (...) Cred că e momentul să punem capăt și numai printr-o grațiere se poate pune capăt având în vedere că avem o nouă lege de finanțare a partidelor politice", a explicat Băsescu. Senatorul PNL Daniel Fenechiu a precizat, în replică, faptul că liberalii nu vor susține "un amendament privind grațierea niciunei fapte de corupție". Nici reprezentantul USR George Dircă nu a fost de acord cu grațierea faptelor de corupție. "Nici USR nu susține sub nicio formă grațierea niciunei fapte de corupție. Trebuie să transmitem, avem obligația să transmitem un mesaj foarte important, ca faptele de corupție, chiar dacă sunt la prima faptă sau nu, nu trebuie grațiate sub nicio formă. Este foarte important ca toată lumea să înțeleagă că odată ce ai ajuns într-o funcție publică nu trebuie să faci abuz de acea funcție, nu trebuie să iei mită, nu trebuie să soliciți mită pentru a îndeplini sau nu un act și trebuie să înțelegem că societatea românească trebuie să devină mai responsabilă, iar cineva care ajunge într-o funcție publică trebuie să-și exercite acele atribuții cu bună credință, nu în interesul de a acumula averi personale’’, a spus George Dircă. Decizia de grațiere a acestor fapte a fost luată în comisie cu cinci voturi ’’pentru’’ și trei ’’împotrivă’’.