NAŢIONAL: Tânără înjunghiată mortal de fostul soţ

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din localitatea Bozovici, judeţul Caraş-Severin, şi-a înjunghiat mortal fosta soţie, din cauza geloziei. Cei doi erau despărţiţi şi aveau un copil minor, care rămăsese în grija mamei. Tragedia s-a întâmplat marţi dimineață, când, sub pretextul că vrea să-și vadă copilul, bărbatul, care locuiește peste drum de victimă, i-a bătut femeii la poartă. Între cei doi s-a iscat o ceartă, apoi s-a ajuns la scandal, iar bărbatul a luat un cuțit și a înjunghiat-o pe fosta soţie, care a decedat la scurt timp. Bărbatul a vrut să se sinucidă, tot cu cuțitul, dar nu a reușit, el fiind transportat sub pază la Spitalul Județean de Urgență Reșița, unde a fost operat, scrie renaşterea.ro. Bărbatul a mai fost condamnat la 1 an și 8 luni pentru furt și conducerea unui autoturism fără permis de conducere, motiv pentru care împotriva sa fusese luată măsura controlului judiciar. Polițiștii și Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin cercetează cazul pentru a stabili exact împrejurările în care a avut loc tragedia.