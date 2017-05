NAŢIONAL:Percheziţii la CFR Marfă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Întreaga conducere executivă a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR MARFĂ” S.A, în frunte cu directorul general Mihuţ Crăciun, este implicată în gruparea infracţională vizată de percheziţiile care au loc, în această dimineaţă, în Bucureşti şi în nouă judeţe, spun procurorii DIICOT. Percheziţii de amploare, această dimineaţă, într-un dosar instrumentat al DIICOT vizând CFR Marfă. Descinderile au loc, în paralel, în Bucureşti şi în nouă judeţe şi vizează 40 de persoane, iar prejudiciul depăşeşte 6 milioane de euro. Potrivit Poliţiei Române, "este vizat un grup infracţional care ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societăţii, cu prilejul operaţiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deşeurilor feroase din Călăraşi a diferenţei rezultate între valoarea reală şi cea subevaluată a bunurilor casate". Astfel, la această oră, poliţiştii structurilor de combatere a criminalităţii organizate şi cei de la transporturi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală fac 63 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinţi, Călăraşi, Arad, Teleorman şi Dâmboviţa. "În cursul anului 2016, la nivelul unei societăţi de transporturi feroviare s-a constituit un grup infracţional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central şi teritorial al societăţii de transport. Membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societăţii, cu prilejul operaţiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deşeurilor feroase din Călăraşi a diferenţei rezultate între valoarea reală şi cea subevaluată a bunurilor casate", arată DIICOT. Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri Bucureşti, în baza unei proceduri de licitaţie deschisă a 2.450 de vagoane pe roţi, la preţ de fier vechi, deşi, în conformitate cu standardele în materie, deşeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria “deşeu fier vechi greu” şi “deşeu fier vechi special” (oţel), categorii de deşeuri cu o valoare de piaţă net superioară. Preţul de achiziţie a fost de 120 de euro per tona de fier vechi, în condiţiile în care preţul mediu practicat pentru “deşeu fier vechi greu” era de 175,88 euro per tonă, iar pentru “deşeu fier vechi special” (oţel) era de 218,90 euro per tonă. Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul “deşeurilor fier vechi special” (oţel) şi cu 46,56% în cazul “deşeurilor fier vechi greu”. Prejudiciul cauzat societăţii de transport prin activitatea infracţională este de 6.313.748 de euro, mai spun procurorii DIICOT.