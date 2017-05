SPORT: Francesco Totti pune ghetele în cui

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Francesco Totti, legendarul fotbalist al echipei AS Roma, în vârstă de 40 de ani, se va retrage la finalul sezonului, a afirmat miercuri într-o conferință de presă noul director sportiv al clubului din capitala Italiei, Monchi, scrie Reuters. Monchi a indicat că atacantul, care a marcat 250 de goluri în 615 meciuri de campionat pentru Roma, se va retrage la sfârșitul sezonului. Potrivit lui Monchi, există un acord care prevede că Totti va îndeplini un nou rol în cadrul clubului. "În ce-l privește pe Totti, eu am știut deja că există un acord cu clubul, care prevede că acesta va fi ultimul său sezon ca jucător, apoi el va deveni director", a spus Monchi. "Francesco este Roma, vreau să fiu cât mai apropiat de el. Aș fi încântat să învăț măcar 1% din ce știe el despre Roma", a adăugat oficialul. Campion mondial în 2006 cu naționala Italiei, Totti a jucat mult mai puțin în ultimele două sezoane, în care a fost de numai trei ori titular în Serie A. Presa se aștepta ca atacantul să se retragă în sezonul trecut, dar el și-a prelungit atunci contractul cu un an. În actuala stagiune, Totti a avut 15 apariții în campionat, o singură dată ca titular, iar duminică a fost introdus în derby-ul pierdut în fața marii rivale Lazio (1-3), rezultat în urma căruia Roma, a doua clasată, este le nouă puncte de liderul Juventus, cu patru etape rămase.