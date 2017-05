INTERNAŢIONAL:România premiată Global Inclusion Awards 2017

« Alte stiri din categoria Ultima ora

România a primit din partea Child and Youth Finance International (CYFI) o distincție pentru proiectele de educație financiară destinate copiilor și tinerilor, care au avut ca principal obiectiv diminuarea excluziunii financiare, se arată într-un comunicat de presă al Autorității de Supraveghere Financiară Premiul a fost acordat la categoria CYFI Country Award, în cadrul Global Inclusion Awards 2017, eveniment care a avut loc pe 3 mai la Berlin, sub înaltul patronaj al Președinției Germane a G20. Potrivit sursei citate, România a fost nominalizată la această categorie din regiunea Europa și Asia Centrală, alături de Azerbaidjan, Georgia, Letonia și Rusia. ’Această distincție, care ne onorează foarte mult, reprezintă o recunoaștere a calității proiectelor dezvoltate la nivel de țară, printre care se remarcă și cele inițiate de ASF în ultimii ani. Ne bucurăm că, alături de Banca Națională a României și de Ministerul Educației Naționale, contribuim la fundamentarea unor direcții strategice în domeniul educației, cu efecte benefice pe termen lung’, a declarat Cornel Coca Constantinescu, prim-vicepreședintele ASF, prezent la ceremonia de înmânare a premiului. La evenimentul din capitala Germaniei au participat ambasadorul României la Berlin, Emil Hurezeanu, precum și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș. ’Includerea României pe această listă vine ca urmare a implementării proiectelor și programelor în domeniul educației financiare, derulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Banca Națională a României (BNR) și Ministerul Educației Naționale. Educația financiară reprezintă o prioritate strategică pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, care derulează o serie de programe în acest domeniu, ce se desfășoară la nivel național, atât în învățământul gimnazial, liceal, cât și în cel universitar’, notează ASF, în comunicatul citat. Child and Youth Finance International este o organizație non-profit fondată în Amsterdam care își propune să îmbunătățească gradul de incluziune financiară și educația pentru integrarea în economie a copiilor și a tinerilor, astfel încât fiecare copil, la absolvirea școlii primare, să aibă cunoștințe financiare și să fie capabil să-și administreze un cont de economii. Lansată în anul 2012, mișcarea globală CYFI adresată tinerilor s-a extins în mai mult de 140 de țări.