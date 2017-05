NAŢIONAL:Abuzul în serviciu şi conflictul de interese nu sunt incluse pe lista infracţiunilor care pot fi graţiate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Senatorii juriști au respins miercuri un amendament al senatorului PMP Traian Băsescu prin care s-ar fi grațiat persoanele condamnate pentru abuz în serviciu. În cadrul dezbaterilor, senatorul PMP Traian Băsescu a susținut că abuzul în serviciu a devenit "un instrument al procurorilor de punere sub control a instituțiilor politice". "La noi problema abuzului în serviciu a fost interpretată abuziv. Mă uit la raportul ultim al doamnei șefe a DNA care spunea că sunt 2.150 de dosare în lucru, în afară de ceea ce este trimis în instanță, legate de abuz în serviciu. În același timp mă uit și în Europa. Nu cred că în toate statele membre găsim 50-100 de dosare. Noi avem 2.150 în lucru. Este evident că avem — și a demonstrat și CCR — că avem o aplicare defectuoasă. (...) Eu susțin să grațiem abuzul în serviciu care a devenit un instrument de punere sub control a instituțiilor politice. Instituțiile politice trebuie să lucreze pentru țară și nu să stea sub controlul procurorilor", a spus Băsescu. Secretarul de stat în Ministerul Justiției Mariana Moț a afirmat că Guvernul nu susține grațierea celor condamnați pentru abuz în serviciu, precizând că în proiectul MJ sunt excluse de la grațiere delapidarea, abuzul în serviciu, conflictul de interese, divulgarea informațiilor secrete de stat și deturnarea de fonduri. Amendamentul referitor la abuzul în serviciu susținut de Traian Băsescu nu a întrunit decât cinci voturi din partea senatorilor PSD și ALDE și în consecință a fost respins. De asemenea, nici amendamentul care propunea grațierea celor condamnați pentru conflict de interese nu a fost votat.