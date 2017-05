NAŢIONAL:Anghel Iordanescu, audiat în dosarul alegerilor prezidenţiale din 2009

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După Neculai Onțanu, fostul primar al Sectorului 2, și Anghel Iordănescu a ajuns în această dimineaţă la Parchetul General pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul alegerilor prezidențiale 2009. La intrarea în sediul Parchetului, Iordănescu nu a făcut nicio declaraţie. În ultimele zile, anchetatorii au audiat mai multe persoane în acest dosar, surse judiciare spunând că printre acestea ar fi şi fostul ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea. Procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) care fac cercetări în dosarul privind alegerile prezidenţiale din 2009 au cerut mai multe documente de la Curtea Constituţională, Autoritatea Electorală Permanentă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, au declarat miercuri, pentru News.ro, surse judiciare. În 24 aprilie, procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au început urmărirea penală in rem, în dosarul privind alegerile prezidenţiale din 2009, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale. Potrivit PICCJ, dosarul a fost deschis în urma informaţiilor făcute publice de către jurnalistul Dan Andronic, conform cărora „există suspiciuni că în procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autorităţi publice şi persoane, altele decât cele prevăzute de lege”. Dan Andronic a scris că Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea sunt două dintre personajele care au ajutat la victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidenţiale din 2009. Andronic a arătat că l-a sunat atunci pe Gabriel Oprea, care i-a spus să vină la locuinţa acestuia, pentru că are nevoie de el, iar acolo i-a găsit pe George maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi.