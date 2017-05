NAŢIONAL:Curtea de Conturi identifică săptămânal cazuri de furt din impozite

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Curtea de Conturi identifică pe săptămână 1-2 cazuri de primării unde se fură într-un an 800.000 lei din impozitele și taxele locale, a declarat, joi, președintele Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu, într-o întâlnire cu membrii comisiilor de buget finanțe și economică, industrii și servicii din Senat. "Într-o comună, vă dau exemplul de săptămâna trecută, se fură într-un an 800.000 lei din impozitele și taxele locale preluate de la cetățeni. Declarația casierului, responsabilului, primarului, casierul ia totul asupra lui. Cazuri dintr-astea avem 1-2 pe săptămână. Cel mai simplu control este verificarea casieriei. Se iau pe un an de zile toate chitanțele prin care s-au încasat impozite și taxe de la populația locală, se însumează și rezultă 1,5 milioane de lei. Verificăm imediat trezoreria și constatăm că a depus numai diferența de 700.000 de lei, iar 800.000 (de lei — n. r.) s-au băgat în buzunar. Ni se spune că au avut probleme cu familia, cu copiii... casierul recunoaște", a spus Văcăroiu. El a precizat că în 80% din cazuri angajații aduc banii înapoi în 24 de ore.