LOCAL: Cătălin Flutur despre trimiterea în judecată: Cred că este o stare de normalitate şi se va dovedi cine are dreptate

Primarul Cătălin Flutur a avut o primă reacţie după ce ieri DNA a anunţat că edilul şi alţi patru funcţionari au fost trimişi în judecată în dosarul „Uvertura Mall”.

"Comentariul meu este fix acela pe care l-am dat la conferinţa de presă din luna martie. Este o problemă juridică şi atunci rămâne valabil comentariul din luna martie. Am spus că sunt nişte etape normale şi cred că este lucrul cel mai normal care ar trebui să se întâmple. Să ajungem la partea de judecată ca să vedem cine are şi cine nu are dreptate. Nu ştiu cât trebuie sau nu trebuie să povestim acum”, a spus edilul.

Acesta a adăugat că la primărie încă nu a fost primită comunicarea oficială şi de aceea ieri nu a dorit să facă declaraţii vizând trimiterea în judecată. Cătălin Flutur a negat că ar fi avut un folos personal din această afacere şi a arătat că trimiterea în judecată a unor funcţionari din primărie nu afectează activitatea instituţiei.

Primarul a explicat că timp de şase ani, cât au durat cercetările în acest dosar, nu a făcut declaraţii în faţa procurorilor, atât el, cât şi ceilalţi colegi din primărie alegând să depună doar documente.

"Speţa este relativ simplă, din punctul nostru de vedere, pentru că vorbim de nişte hotărâri de Consiliu Local din perioada respectivă, succesive, plecând de la domnul primar Cojocaru, trecând pe la domnul primar Egner şi ajungând la mine, prin care organizările de şantier erau taxate la nivel mai mic. Nu am inventat noi roata", a mai precizat primarul municipiului.