LOCAL: Doliu la Spitalul Judetean!

Colectivul celui mai mare spital din judet este in doliu astazi, dupa ce unul din cei mai cunoscuti medici internisti din cadrul Spitalului Judetean Mavromati a trecut in nefiinta. Medicul Cristina Bocancea, medic primar internist pe sectia Medicala I a unitatii sanitare, a decedat in aceasta dimineata pe sectia de reanimare a spitalului, in urma unei suferinte indelungate.

Intreg personalul spitalului este alaturi de sotul acesteia, medicul ortoped Daniel Bocancea si de familie.

Dumezeu sa o ierte!