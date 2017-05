NAŢIONAL: Sute de familii din Galaţi, fără electricitate de la ultimul viscol

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Sute de familii din județul Galați stau în beznă de două săptămâni, de când zona a fost lovită de viscol. Reprezentanții Electrica nu au reușit nici acum să ridice toți stâlpii de electricitate doborâți de furtună, în timp ce localnicii afectați văd cum li se strică mâncarea și medicamentele în frigidere. Savu Șuvăilă locuiește în comuna Măstăcani și, de două săptămâni, așteaptă o minune. A scos toată mâncarea din congelator și o ține în cea mai rece cameră. Chiar și așa, carnea stă să se strice. Deși nu are lumină, cei de la Electrica au avut grijă să-i trimită factura lunară. Câțiva kilometri mai la vale, locuiește Ghiță Vieru. Are 82 de ani, iar medicul i-a prescris mai multe medicamente care trebuie ținute la frigider. În lipsa curentului, acestea s-au stricat. Primarul este disperat că nu poate să-i ajute pe localnici. Reprezentanții Prefecturii le-au cerut explicații celor de la Electrica. Conducerea Electrica Muntenia Nord Est a trimis un comunicat în care spune că: "Din totalul de 85.000 de consumatori afectați inițial, astăzi, 4 Mai 2017, la ora 15.00, mai erau aproximativ 750 de abonați nealimentați, dispersați în mai multe localități, motivat de asigurarea condițiilor de lucru a echipelor de intervenții și reparații care lucrează în instalații. Sucursala Galați are la această oră pe teren 284 de specialiști, organizați în 46 de echipe, care acționează non-stop pentru remedierea tuturor defecțiunilor." Viscolul care a lovit județul Galați în urmă cu două săptămâni a pus la pământ aproximativ 500 de stâlpi de înaltă și medie tensiune și trei sferturi din județ a rămas fără curent electric.