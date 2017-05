NAŢIONAL:Funcţionar de la Oficiul de Cadastru din Olt cercetat pentru luare de mită

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un funcționar din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt este cercetat sub control judiciar pentru luare de mită, în formă continuată, deoarece timp de trei ani, acesta ar fi primit lunar câte 1.000 lei de la o firmă de cadastru din municipiul Slatina, informează reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt și ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt. Conform unui comunicat al IPJ Olt, funcționarul public, un bărbat de 44 de ani din Slatina, ar fi pretins și primit banii pentru a accepta documentațiile depuse în vederea avizării de o societate de cadastru, chiar dacă s-ar fi impus returnarea lor spre a fi refăcute. Funcționarul pus sub control judiciar are interdicție de a mai exercita funcția publică de consilier de cadastru în cadrul OCPI Olt în perioada în care se află sub control judiciar. "La data de 04.05.2017 procurori ai secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, de asemenea, desemnați să instrumenteze cauze având ca obiect infracțiuni de corupție, au luat măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, față de un funcționar public din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată", precizează comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Procurorii au stabilit că, în perioada ianuarie 2012 — martie 2015, funcționarul de la OCPI Olt a primit, necuvenit, câte 1.000 lei lunar din partea administratorului SC Millenium Topographica SRL Slatina (societate de cadastru), în scopul verificării documentației întocmite de angajații firmei menționate. Dacă documentația era conformă, era admisă, iar dacă erau observate neconcordanțe de prezentare se întocmea referat de completare pentru aceasta. "Acea activitate a funcționarului public din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, de primire a unei sume de bani, lunar, din partea administratorului SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL Slatina — societate care avea ca obiect activitatea de cadastru, s-a efectuat fără nici un fel de titlu justificativ, banii fiind primiți în mod necuvenit, fără a exista vreun document din partea societății care să evidențieze respectiva plată, în condițiile în care acesta masca primirea banilor, printr-o prestație zilnică a sa, de consultanță acordată angajaților societății susmenționate. Informațiile erau apoi folosite de către angajați în momentul în care întocmeau documentația cadastrală și care se regăsea și în stadiul verificării documentației de către inculpat, în cadrul atribuțiilor de serviciu desfășurate la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt", mai arată comunicatul Parchetului.