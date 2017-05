EXTERN: Vulcanul de foc erupe din nou

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Vulcanul de Foc, situat la aproximativ 50 de kilometri est de Ciudad de Guatemala, între departamentele Escuintla, Chimaltenango și Sacatepéquez, a intrat vineri în a patra erupție de la începutul acestui an, a informat o sursă oficială citată de EFE. Potrivit Institutului Național de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologiei și Hidrologiei (Insivumeh), activitatea colosului cu o înălțime de 3,763 de metri a început vineri dimineața. Vulcanul, unul dintre cei mai activi dintre cei 32 pe care îi are Guatemala, produce explozii constante care aruncă în aer coloane de cenușă până la aproximativ 5.500 — 6.000 metri deasupra nivelului mării. Potrivit Insivumeh, norii de cenușă se deplasează cu peste 20 de kilometri în direcția sud, sud-est și vest și au fost raportate căderi de cenușă deasupra localităților San Pedro Yepocapa, Sangre de Cristo, Panimaché I și II, Conform observatorului vulcanologic s-au înregistrat scurgeri piroclastice pe versanții Santa Teresa, Trinidad și Las Lajas. Potrivit Insivumeh, comportamentul eruptiv al vulcanului se caracterizează prin zgomote constante și moderate, similare celei generate de o locomotivă de tren și seisme de mică intensitate. Până la acest moment nu au fost raportate pagube provocate de erupție, a patra din decursul acestui an. În 2016, vulcanul Fuego a înregistrat 16 erupții, iar în 2015 un total de 15, conform registrelor oficiale.