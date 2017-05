LOCAL: Botoşăneni acuzaţi că au ţepuit bugetul de stat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Patru botoşăneni au fost trimişi în judecată sub acuzaţia de constituire a unui grup infracţional organizat, la mijloc fiind vorba de infracţiuni economice comise împotriva statului român, parte civilă în dosar fiind Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. A.I.D., M.D., E.T., N.A.G., toţi administratori ai unor firme din judeţ, sunt bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat în urma unor afaceri fictive. Iţele duc spre două firme care au mai fost implicate în diverse afaceri cu caracter penal, Carne Com SA şi Prodmarc SA. Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Botoşani, care va decide data la care va începe procesul.