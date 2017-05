NAŢIONAL: ANAF vinde zeci de maşini. Un Audi A6 costă 800 de lei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

ANAF scoate la licitație 30 de mașini intrate în proprietatea statului în urma unor confiscări sau executări silite. Licitația este programată pentru 11 mai, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava. Lista mașinilor vândute de Fisc: ◾Mercedes Benz – an fabricație 2004 – 1.200 lei ◾Nissan Primera- an fabricație 2003 – 800 lei ◾Opel Zafira – an fabricație 2002 – 800 lei ◾Renault Megane Scenic – an fabricație 2002 – 900 lei ◾VW Passat Variant – an fabricație 2001 – 1.000 lei ◾VW Golf – an fabricație 1996 – 700 lei ◾Kia – an fabricație 2002 – 600 lei ◾Citroen Xsara – an fabricație 2000 – 800 lei ◾Citroen Jumpy – an fabricație 2006 – 900 lei ◾Dacia 1310 – an fabricație 1999 – 600 lei ◾BMW 525 TDS – an fabricație 1999 – 900 lei ◾VW Golf – an fabricație 1995 – 700 lei ◾VAZ – an fabricație 1988 – 600 lei ◾Renault Megane Scenic – an fabricație 2006 – 1.000 lei ◾Mercedes E 220 – an fabricație 1994 – 900 lei ◾Mercedes Sprinter – an fabricație 2003 – 1.100 lei ◾Mercedes E 220 – an fabricație 2001 – 1.200 lei ◾Mercedes Vito – an fabricație 2003 – 1.100 lei ◾Mercedes Benz 1998 – an fabricație 1998 – 1.300 lei ◾VW Golf – an fabricație 1993 – 600 lei ◾VW Passat – an fabricație 1996 – 800 lei ◾BMW – an fabricație 2000 – 900 lei ◾BMW 520i – an fabricație 1996 – 800 lei ◾Mercedes CL 500 – 900 lei ◾Citroen – an fabricație 2001 – 800 lei ◾Mercedes Benz – an fabricație 1993 – 900 lei ◾Mercedes Benz E250D – an fabricație 1994 – 900 lei ◾Audi A6 – an fabricație 1997 – 800 lei ◾Autoutilitară Peugeot – an fabricație 2003 – 1.300 lei Condiții de participare atât pentru persoanele fizice, cât și juridice: ◾înscrierea la licitație pe baza unei cereri; plata unei garanții de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de pornire a licitației împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; ◾pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; ◾pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și legalizat; ◾pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; ◾pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; ◾certificate de atestare fiscala emise de creditorii fiscali, din care sa rezulte ca participantul nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local.