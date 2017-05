LOCAL: Sef nou in Prefectura

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Institutia Prefectului are, incepand de astazi, un sef nou. Mihaela Otilia Arosoaie a castigat concursul pentru conducerea Serviciului Juridic al prefecturii. Postul fusese vacantat prin iesirea la pensie a lui Gheorghe Munteanu. Mihaela Otilia Arosoaie lucreaza ca jurist in cadrul Instititutiei Prefectului din 2008. Ea a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi si este master in Drept in administratie pubica. Concursul a avut loc la Bucuresti.