NAŢIONAL:Avertisment lansat de Ministerul Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a afirmat, că a pus în dezbatere publică Legea vaccinării pentru a introduce sancţiuni pentru echipa de la minister, inclusiv demiterea ministrului, în cazul în care nu se fac aprovizionările cu vaccin. De asemenea, Bodog a spus că ar fi de acord ca elevii care nu sunt vaccinaţi să nu mai fie primiţi la şcoală, o astfel de măsură fiind o modalitate de a-i constrânge pe părinţi să-şi imunizeze copiii. "La momentul de faţă, în lege nu există prevăzute sancţiuni. În lege se spune că părintele poate refuza după ce e informat. La final semnează un document, dacă e de acord sau nu. Îl semnează la medicul de familie. Medicul de familie are obligaţia să păstreze documentul. Părintele işi asumă responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă din acel moment cu copilul”, a explicat ministrul. (...) În Franţa, dacă nu-ţi vaccinezi copilul, nu are ce căuta în colectivitate. La noi s-a pus problema cu privire la accesul copilului nevaccinat în colectivitate. Şi cred că se va discuta acest lucru în comisiile de sănătate. Ceea ce ştiu este că în procesele intentate statului francez cu privire la interdicţia copilului de a intra în colectivitatea şcolară, justiţia a zis că primează sănatatea publică. Aşa trebuie să fie, să primeze sănătatea publică. Dacă nu e vaccinat să nu intre in colectivitate", a declarat ministrul Florian Bodog. Bodog a pus în dezbatere publică Legea vaccinării pentru a introduce sancţiuni chiar și pentru echipa de la minister, prevăzând-se inclusiv demiterea ministrului, în cazul în care nu se fac aprovizionările cu vaccin. Ministrul a spus că, dacă echipa ministerială doarme, atunci trebuie „trimisă la plimbare”. „În lege (legea vaccinării – n.r.) sunt prevăzute responsabilităţi de sus, începând de la ministru, începând de la echipa de la Ministerul Sănătăţii în ceea ce priveşte aprovizionarea cu vaccin. Ministrul şi echipa vor răspunde (dacă nu există vaccinuri în România – n.r.). Nu există sancţiuni, dar pentru asta avem legea în dezbatere publică, pentru a pune aceste sancţiuni”, a afirmat Florian Bodog. Întrebat ce sancţiuni ar prevedea pentru echipa de la minister, el a spus că se poate ajunge inclusiv la demiterea ministrului. „Inclusiv demiterea ministrului. Dacă acest lucru se datorează inactivităţii sau lipsei de reacţie a celor din minister sau dacă echipa din minister doarme, eu cred că trebuie trimisă la plimbare toată echipa. Se pot prevedea sancţiuni până la demitere”, a completat ministrul Sănătăţii. Florian Bodog a mai spus că epidemia de rujeolă a fost anunţată în urmă cu un an, dar ministrul de la acea vreme nu a creat un stoc de vaccinuri. „Epidemia a fost anunţată acum un an, însă, din păcate, Ministerul Sănătăţii nu a luat nicio măsură în sensul de a crea un stoc pentru a suplimenta la nevoie cu vaccin în unele judeţe acolo unde aceste vaccinuri s-au consumat. În momentul de faţă mă confrunt cu faptul că în 10 judeţe, la Direcţiile de Sănătate Publică, nu am stoc de vaccin. Există vaccinuri la medicii de familie”, a subliniat el. Chestionat dacă vina aparţine fostului ministru al Sănătăţii, Florian Bodog a spus că nu vrea să lanseze acuzaţii. „Nu am lansat acuzaţii. Am spus că Ministerul Sănătăţii nu a luat măsuri. Eu cred că Legea vaccinării trebuia lansată în dezbatere mai repede, pentru că această lege îţi oferă instrumentul. Până la momentul de faţă nu există instrumentul legal de a crea un stoc de rezervă. În această lege e prevăzut acest stoc”, a adăugat ministrul. De asemenea, întrebat dacă i-a explicat lui Liviu Dragnea cum este cu vaccinarea, în condiţiile în care liderul PSD a spus că are rezerve în ceea ce priveşte introducerea obligativităţii vaccinării copiilor, Florian Bodog a spus că nu a avut o discuţie pe această temă, dar el „respectă posibilitatea ca unele persoane să aibă rezerve”. Ministrul a precizat că există o problemă şi cu vaccinul pentru hepatită care se face la nou-născuţi, în condiţiile în care nu există niciun producător care să livreze dozele necesare. „Am o problemă cu vaccinul pentru hepatită, am o problemă foarte mare pentru că nu există niciun producător la momentul de faţă care să aibă posibilitatea să îmi livreze vaccin pentru hepatită. Este un vaccin care se face la nou-născut”, a conchis ministrul Sănătăţii.