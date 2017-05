NAÅ¢IONAL:Calculul mediei de admitere la liceu a fost modificat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Admiterea la liceu pentru anul 2017 începe efectiv în lunile mai şi iunie, atunci când toţi elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor fi cuprinşi în listele celor care urmează să candideze pentru un loc la liceu. Mare atenţie, însă: anul acesta se schimbă calculul pentru media de admitere la liceu, scrie portalinvatamant.ro. Astfel, ponderea mediilor din clasele V - VIII la admiterea la liceu va scădea la 20%, faţă de 25%, cât a fost până acum. "Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN unde: MA = media de admitere; ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a; EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a" Aveți mai jos și programul complet pentru admiterea la liceu în 2017: Pregătirea admiterii la liceu 2017 3 februarie 2017 Elaborarea unui plan de măsuri județean / al municipiului București pentru organizarea admiterii la liceu. 1 martie 2017 Inspectoratele școlare vor anunța metodologia de organizare a probei la limba maternă. Comisia Națională de Admitere va transmite modelul fișei de înscriere la liceu și anexa acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă. 2 mai 2017 Se vor afișa ofertele de școlarizare și formare profesională, în funcție de profiluri, calificări profesionale și domenii, pentru filiera tehnologică a învațamantului liceal. Se vor stabili codurile fiecărei unitati de invatamant liceal sau profesional, in functie de profiluri, specializari, filiere si limba de predare. Tiparirea brosurilor cu informatii despre admiterea la liceu. 5 mai 2017 Brosurile cu informatii despre admiterea la liceu vor fi livrate in scoli. Inspectoratele vor trimite scolilor gimnaziale listele centrelor de inscriere si a scolilor arondate fiecarui centru. Se va afisa in scoli graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii de gimnaziu si parintii acestora. 15 mai 2017 Brosurile de admitere ale fiecarui judet vor fi transmise, in versiune electronica si tiparita, catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. 11 – 31 mai 2017 Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere. 14 iunie 2017 Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand: – mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a – elevii corigenti – elevii repetenti – elevii exmatriculati – elevii cu situatia scolara neincheiata 2 iulie 2017 Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata 3 iulie 2017 Fiecare unitate de invatamant gimnazial va afisa lista candidatilor in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. 3 – 5 iulie 2017 Se vor elibera fisele de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet. Probele de aptitudini din cadrul admiterii la liceu 2017 – 2018 18 – 19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru absolventii care opteaza pentru participarea la probele de aptitudini. 22 – 23 mai 2017 Inscrierea la probele de aptitudini. 24 – 27 mai 2017 Desfasurarea probelor de aptitudini. 29 mai 2017 Afisarea rezultatelor probelor de aptitudini. Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie). 31 mai 2017 Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor. 4 iulie 2017 Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective. Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata. Proba la limba moderna sau materna 18 – 19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna. 22 – 23 mai 2017 Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna. 24 – 27 mai 2017 Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna. 29 mai 2017 Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna. Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie). 31 mai 2017 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor. Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata. 1 – 2 iunie 2017 Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna. 7 iunie 2017 Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.