NAŢIONAL:Salariaţii ROMATSA vor intra în grevă

Managementul ROMATSA va depune toate eforturile necesare de a stopa declanșarea grevei de avertisment și va continua negocierea cu partenerii sociali, informează un comunicat al Regiei. "Totuși, în situația declanșării grevei de avertisment, conform Legii Dialogului Social nr. 62/2011, ROMATSA va asigura 33,3% din zboruri. Nu vor fi afectate zborurile umanitare de stat, medicale, de căutare și salvare și de urgență. Aeronavele vor fi dirijate conform FLOW CONTROL-ului introdus de EUROCONTROL", dă asigurări ROMATSA. Conducerea Regiei precizează că a fost informată de Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR) cu privire la declanșarea unei greve de avertisment în ziua de vineri, timp de două ore. "Managementul ROMATSA a fost notificat de către sindicatul ATSR cu privire la organizarea unei greve de avertisment. Având în vedere situația actuală a conflictului de muncă din cadrul RA ROMATSA și a unei posibile greve de avertisment programate vineri, 12 mai 2017, între orele 11:00 — 13:00, ținem să asigurăm opinia publică de faptul că, în ceea ce privește siguranța traficului aerian, acesta va fi asigurat la nivelul impus de standardele Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) și de regulamentele europene și naționale", se mai spune în comunicat. Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR) va declanșa vineri, între orele 11:00 — 13:00, o grevă de avertisment, deoarece contractul colectiv de muncă a expirat din data de 1 septembrie 2016, dar și pentru că nu s-a ajuns la nicio înțelegere în privința revendicărilor salariaților, a declarat, luni liderul sindical Gabriel Tudorache. Principalele nemulțumiri ale salariaților ROMATSA vizează lipsa unui nou contract colectiv de muncă pentru perioada 2016/2017, faptul că nu se mai fac angajări, nu există buget, iar conducerea Regiei este una interimară. "Având în vedere că pe timpul negocierilor ce au avut loc în vederea perfectării unui nou CCM pentru perioada 2016/2017 părțile implicate în negociere, respectiv sindicatul reprezentativ ATSR, pe de o parte, și RA ROMATSA, pe de altă parte, nu au ajuns la o înțelegere cu privire la revendicările formulate de salariați, sindicatul reprezentativ a obținut acordul a mai mult de jumătate din numărul de membri ai acestuia de a declara grevă de avertisment la nivelul RA ROMATSA, toate subunitățile, în data de 12 mai 2017, între orele 11:00 — 13:00", se arată într-un document al ATSR, obținut luni de AGERPRES. În cazul în care greva de avertisment nu are ca efect soluționarea revendicărilor și încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă, va fi declanșată greva propriu-zisă, avertizează ATSR. Ultima grevă de avertisment declanșată de controlorii de trafic aerian a avut loc în iulie 2015 și a afectat 22 de aterizări și 18 decolări, adică 40 de mișcări de aeronave programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, conform planurilor de zbor. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor. ROMATSA are statut de regie autonomă autofinanțată de importanță națională, deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian și nu primește de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectului de activitate sau pentru realizarea programului de investiții și dezvoltare.