SPORT: Au început înscriile la MTB Maratonul Nordului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Peste 200 de ciclişti amatori şi profesionişti sunt aşteptați în 20 august la MTB Maratonul Nordului, eveniment sportiv are va avea loc în cadrul festivalului Zilele Nordului. Înscrierile la acest eveniment al cărui start va fi dat în acest an din localitatea Pomârla au început deja, iar cei care vor să participe îşi pot rezerva locul online pe www.maratonulnordului.ro.

„Am luat măsuri să avem cele mai bune condiţii de concurs anul acesta şi sper să avem cât mai mulţi participanţi la MTB Maratonul Nordului, care să descopere Lunca Prutului şi frumusețile zonei pe două roţi. Am ajuns la cea de-a şaptea ediţie şi ne bucurăm că vin tot mai mulţi pasionaţi de ciclism din toată ţara, dar şi din afară. Îi aşteptăm să se înscrie online. Am gândit pentru ei un weekend întreg de activităţi la Zilele Nordului”, a declatrat Alexandru Teioşanu, coordonatorul MTB Maratonul Nordului.

Cicliştii pot opta între tura lungă, de 70 de km, şi tura scurtă, de 30 de km, iar traseele îi vor duce pe drumurile Codrilor Herţei, pe la biserica unicat ortodox-catolică de la Hilişeu, pe uliţele copilăriei lui Benjamin Fondaine şi pe dealurile însorite ale Pomârlei.

Pentru persoanele care se înscriu până în 1 iulie, taxa de participare este de 70 de lei şi le aduce un kit de participare bogat (n.r. tricou tehnic, medalie de participare, apă şi bere non-alcoolică, geluri), acces gratuit în campingurile festivalului Zilele Nordului (ZN), la evenimentele pre-maraton (n.r. cina campionilor, concertele ZN de la Pomârla) şi post-maraton (n.r. prânzul campionilor şi turul ghidat Lunca Prutului).

Premiile MTB Maratonul Nordului sunt în valoare totală de 5.000 lei, iar participanţii au posibilitatea de a-şi dona premiul obţinut către Fondul de Biciclete. Prin intermediul acestui fond, copiii din comunităţile gazdă ale evenimentului primesc biciclete în dar.

În 2016, cinci biciclete mtb au fost oferite copiilor din zona Păltiniş-Horodiştea.

MTB Maratonul Nordului își propune să încurajeze folosirea bicicletei ca mijloc de deplasare alternativ către şi dinspre şcoală, atât în zonele rurale, cât şi în zonele urbane aglomerate. Acest obicei este important pentru sănatatea tinerilor, dar este și un gest de civilizaţie și respect pentru ceilalţi şi pentru mediul înconjurător. Înscrieri se fac online: www.maratonulnordului.ro.

MTB Maratonul Nordului face parte din ZN, festival de muzică, arte şi călătorii găzduit în 17-20 august 2017 pe colţul celor trei frontiere: România, Ucraina şi Republica Moldova. Inima festivalului va fi oraşul Darabani, cel mai nordic al României.