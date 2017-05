LOCAL: Accident mortal la Santa Mare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un cumplit accident de circulatie a avut loc in aceasta noapte in judetul Botosani. Un barbat a fost gasit fara suflare aruncat din masina in care se afla, dupa ce autoturismul s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. La fata locului au ajuns pompieri si cadre medicale, insa nu s-a mai putut face nimic pentru victima. Impactul a fost atat de puternic, incat caroseria masinii s-a incolacit in jurul copacului. Politistii urmeaza sa afla identitatea celui decedat si sa stabileasca daca acesta era soferul masinii sau nu.