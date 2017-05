LOCAL: Adriana Zăiceanu către consilierii PSD - Vă este frică!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Consilierii municipali botoşăneni au discutat în contradictoriu aproximativ două ore pe tema preluării obiectivelor finalizate de la Cornişa, însă fără a ajunge la un consens. Tabăra social democrată a tot invocat că-şi doreşte deschiderea parcului, dar cu respectarea legii. De cealaltă parte, Adriana Zăiceanu, Cătălin Flutur şi secretarul Ioan Apostu au explicat că preluarea unor obiective nu înseamnă darea lor în folosinţă, ci crearea cadrului legal care să permită Direcţiei Servicii Publice Sport şi Agrement să pregătească operarea efectivă şi să demareze procedurile de autorizare.

Adriana Zăiceanu a fost oficialul care le-a vorbit răspicat aleşilor locali. Ea a arătat că Parcul Cornişa „nu este proiectul lui Zăiceanu, nu este proiectul PSD-ului și nici al PNL-ului, ci este un proiect promovat de foarte mult timp și contestat", reamintind că "unii l-au dorit, l-au promovat, alții nu l-au dorit, dar l-au implementat”. Oficialul a explicat că mai trebuie executate 5% din lucrările programate şi, în loc să se facă front comun pentru finalizarea proiectului, se poartă discuţii peste discuţii. „Este proiectul orașului și ar trebui un front comun din partea tuturor pentru că acest proiect are nevoie de o publicitate pozitivă și nicidecum de o publicitate negativă. Acest proiect este unicat, foarte greu, dus de o mână de oameni în niște condiții vitrege, și natura ne-a fost potrivnică și terenul ne-a fost potrivnic. Ce vreți să facem? Să îl abandonăm, sau să ne luptăm politic care are sau care nu are dreptate? Recepția acestor lucrări se poate face pe un singur proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Legislația ne permite ca în momentul în care anumite obiecte din cadrul proiectului se finalizează să poată fi preluate și date pentru pregătirea operării spre operator, care este DSPSA”, a spus Adriana Zăiceanu.

Explicaţiile nu i-au convins pe consilierii municipali social democraţi, care au reproşat o lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte pregătirea preluării de către DSPSA.

"Nu este vorba de lipsă de transparență, nu este vorba de rea credință, nu este vorba de nimic altceva, este vorba de o frică generală pe care o aveți pentru că este un proiect uriaș care apasă pe umerii mei și vreți să îl lăsați la mine. Stimați consilieri, nu mai sunt dispusă să îl țin pe umeri pentru că mă apasă foarte mult. Problema nu este de lipsă de transparență, ci de frică", a precizat Adriana Zăiceanu.

Proiectul a fost respins la vot, Mihai Tincu propunând ca aleşii locali să se mai întâlnească şi săptămâna viitoare şi poate până atunci va fi primit şi un răspuns din partea reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii referitor la legalitatea preluării unor obiective înainte la lucrările la parcul de agrement să fie finalizate.