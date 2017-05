LOCAL: Avarii la reţeaua de apă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Două avarii la reţeaua de apă în zone apropiate au avut loc în această după-amaiză. Locuitorii de pe strada Independenţei în apropierea Bisericii Sf.Spiridon s-au plâns că de câteva zile nu mai au presiune la apă iar astăzi o echipă de muncitori ai Nova Apaserv s-a deplasat la faţa locului pentru a vedea despre ce este vorba " A fost o problemă la un branşament iar cinci case din zonă nu aveau presiune la apa. Am intervenit la faţa locului şi am rezolvat problema fără să întrerupem apa" a declarat ing. Romeo Obuf, şeful echipelor de intervenţie al instituţiei. La câteva sute de metri distanţă o avarie la o conductă de fontă a inundat parţial o clădire din centrul vechi" Când s-a renovat centrul vechi s-a blindat această ţeavă iar acum a cedat blindajul, apa s-a infiltrat într-o clădire din apropiere. Am reuşit într-un final să remediem avaria" a spus în continuare acesta.