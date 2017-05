« Alte stiri din categoria Ultima ora

Diplome, proiecte de succes si felicitari s-au prezentat marti dimineata in sala "Iorga" a prefecturii, unde s-au adunat peste 100 de elevi si profesori ai liceelor din Botosani, Saveni si Dorohoi. Evenimentul, dedicat celor trei semnificatii ale zilei de 9 Mai, a avut si doi invitati de peste granita. Profesori din Franta, acestia au tinut sa le comunice si botosanenilor bucuria rezultatelor proeuropene din alegerile desfasurate in aceste zile in tara lor.