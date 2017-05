NAŢIONAL: Prefecţii de Bucureşti şi Ilfov au depus jurământul

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Noul prefect al Capitalei, Adrian Petcu, și cel al județului Ilfov, Marius Cristian Ghincea, au depus, marți, jurământul de învestire în funcție la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în prezența ministrului Carmen Dan și a primarului Gabriela Firea.

"Ca o ironie, am început administrație cu primarul orașului Voluntari, Florentin Costel Pandele, iar până acum câteva momente am fost în subordinea și am colaborat cu doamna primar general Gabriela Firea", a declarat Marius Cristian Ghincea.

La rândul lui, Adrian Petcu a precizat că numirea sa în această funcție reprezintă o mare responsabilitate.

Adrian Petcu a fost numit în funcția de prefect al municipiului București, a anunțat, vineri, purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu.

Ea a mai anunțat că și s-a decis numirea lui Marius Cristian Ghincea, prin detașare, cu caracter temporar, în funcția de prefect al județului Ilfov.