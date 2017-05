INTERNAŢIONAL: Elveţia impune restricţii pentru români

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Elveţia introduce restricţii temporare pe piaţa muncii pentru români şi bulgari. Guvernul federal a activat clauza de siguranţă prevăzută în acordul UE - Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor. Ministerul de Externe de la Bucureşti precizează că măsura vizează exclusiv eliberarea de noi permise de şedere de tip B, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani. Sunt exceptate permisele cu durata de şedere sub 1 an. Măsura elveţienilor are o valabilitate de un an, cu posibilitatea de a fi reînnoită. Potrivit autorităţilor de la Berna, în ultimul an a fost depăşit pragul mediu stabilit pentru permisele alocate românilor şi bulgarilor.