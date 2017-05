INTERNAŢIONAL:Turismul României promovat în Spania

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministerul Turismului și Ambasada României în Regatul Spaniei organizează, în perioada 10-11 mai 2017, la Madrid, o serie de activități menite să contribuie la creșterea vizibilității României pe plan internațional și promovarea țării ca destinație turistică. Conform unui comunicat al Ministerului Turismului, delegația la Madrid este condusă de ministrul de resort Mircea-Titus Dobre. Vizita ministrului Turismului la Madrid va debuta cu participarea la reuniunea în format Business to Business (B2B) care va avea loc la sediul Ambasadei României. Acțiunea este menită a prezenta agenților economici prioritățile ministerului în materie de turism, de a încuraja componenta de incoming în turismul românesc, precum și de a facilita stabilirea de contacte directe între tour-operatori și agenții de voiaj din cele două țări. La acțiune vor participa reprezentanți ai unui număr de 30 de firme din sector din ambele state. Mircea-Titus Dobre va avea o întâlnire cu Matilde Asian, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, Turismului și Agendei Digitale, ocazie cu care va trece în revistă stadiul actual al relațiilor bilaterale și va explora noi oportunități de extindere a acestora în contextul Parteneriatului strategic dintre România și Spania. Un moment important pe agenda Ministrului Mircea-Titus Dobre la Madrid îl constituie evenimentul dedicat promovării Deltei Dunării în contextul Anului Internațional al Turismului Sustenabil pentru Dezvoltare 2017, intitulat "The Danube Delta Evening — The untouched land of beauty, nature and wilderness". Evenimentul, care se va derula la Palacio de Santona din Madrid, include vernisajul unei expoziții de fotografii realizate de fotograful spaniol Jose Maria Diez Laplaza cu ocazia vizitei de documentare a echipei de filmare a Terra Incognita în Delta Dunării, în 2016 și prezentarea, în avant-premieră, a trailerului și episodului privind Delta Dunării din serialul documentar "Planeta junglă. Ultimele mari păduri", care va fi difuzat pe RTVE în 13 mai 2017, la ora 18:00. Proiectul de promovare a României ca destinație turistică este organizat în contextul derulării la Madrid a reuniunii Consiliului Executiv al Organizației Mondiale a Turismului (OMT) și a manifestațiilor dedicate Anului Internațional al Turismului Sustenabil pentru Dezvoltare — 2017, la care ministrul Mircea-Titus Dobre a fost invitat să participe în calitate de observator. De asemenea, Mircea-Titus Dobre va participa la lucrările Consiliului Executiv al Organizației Mondiale a Turismului în calitate de observator, România candidând, de altfel, pentru statutul de țară membră a CE al OMT. "Evenimentul având ca temă centrală Delta Dunării, precum și participarea ministrului Turismului la reuniunea Consiliului Executiv al OMT, reprezintă oportunități de promovare a candidaturii României la Consiliul Executiv al OMT, ținând cont că la cele două activități vor participa Secretarul General al OMT, Taleb Rifai, miniștrii turismului și șefi de delegații din țările membre ale forului executiv al OMT", se menționează în comunicat.