LOCAL: Sexagenar implicat în traficul cu ţigări

Traficul de ţigări nu are limită de vârstă. Ieri dimineaţă, G.A. de 61 de ani, din Republica Moldova, a fost depistat în trafic de poliţişti, în timp ce conducea un autoturism pe drumul naţional DN 29D, pe raza satului Vânători, comuna Gorbăneşti. În urma controlului efectuat în autoturism au fost găsite 114 de ţigări de provenienţă Republica Moldova şi un recipient din plastic ce conţinea cantitatea de doi litri de alcool, bunurile fiind ridicate în vederea confiscării speciale. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.