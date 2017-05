Local: De unde nu e, nici statul nu are ce lua

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Situație tristă dar și hilara, in același timp, reliefată de site-ul ANAF-ului din regiunea de N-E. La Botoșani Fiscul nu prea are ce să vândă pentru a recupera datoriile contribuabililor rău-platnici. Doar două licitații pentru vânzarea unor bunuri mobile si imobile de valori modeste vor avea loc în perioada următoare, in timp ce la Suceava sau Bacău sunt cate10-13 licitații. Specialiștii anunță că la acest capitol ne-a depășit și Vasluiul.