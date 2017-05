NAŢIONAL:Femeie impuşcată mortal de soţul ei, care apoi s-a sinucis

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat a mers la soţia lui la serviciu şi a împuşcat-o cu un pistol cu bile, armă pe care individul o deţinea legal. Tânăra de 31 de ani a murit, pentru că proiectilele au nimerit-o în cap. Ulterior, soţul ei a fost găsit de poliţişti, noaptea târziu, într-o comună din Călăraşi. Era și el mort, împuşcat. La data de 09.05.2017 PTB si Serviciul Omoruri au fost sesizate ca in incinta unei societati comerciale de pe raza sectorului 5, o angajata, de 31 de ani a fost agresata si impuscata in zona capului de catre sotul ei, acesta ulterior parasind locatia. A fost efectuata cercetarea locului faptei, cadavrul fiind ridicat si transportat la INML in vederea necropsiei. In cursul noptii, suspectul (45 ani ) a fost gasit decedat, pe raza unei comune din judetul Calarasi. Avand in vedere ca cercetarile sunt in desfasurare, vom reveni cu detalii. SC este situata pe sos Viilor nr.9. Barbatul era detinator legal de pistol cu bile. Nu au fost identificate eventuale plangeri formulate de catre victima impotriva sotului ei.