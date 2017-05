NAŢIONAL:Liderii PSD propun pentru sedinţa Comitetului Executiv Naţional demiterea lui Serban Nicolae de la Comisia Juridică

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Liderii PSD se reunesc, miercuri, la Palatul Parlamentului, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, principalul punct de pe ordinea de zi fiind sancţionarea preşedintelui Comisiei juridice, senatorul PSD Şerban Nicolae, în urma poziţiei acestuia cu privire la graţierea faptelor de corupţie. Surse din conducerea PSD au declarat pentru News.ro că social-democraţii vor propune schimbarea lui Nicolae de la şefia comisiei, printre numele vehiculate să preia funcţia aflându-se şi cel al fostului ministru al Justiţiei Robert Cazanciuc. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni, la Parlament, că în CExN va propune sancţiuni pentru preşedintele Comisiei juridice, senatorul Şerban Nicolae, iar dacă va constata că nu mai are autoritate în partid, va pleca să se apuce de pescuit ”în mod profesionist”. „Dacă nu mai am autoritate în partid, o să văd, o să plec şi o să mă apuc de pescuit în mod profesionist. Pe mine m-a interesat ca acele amendamente să nu fie adoptate. Vreau să discutăm transparent în Comitetul Executiv asta, că li s-a spus că e în regulă cu acel amendament. Când au văzut poziţia mea şi-au dat seama că de fapt nu era informaţie corectă”, a precizat liderul PSD. Liderii PSD vor propune schimbarea lui Şerban Nicolae de la conducerea Comisiei juridice din Senat, în urma poziţiei acestuia cu privire la graţierea faptelor de corupţie, au declarat surse din conducerea PSD. Potrivit surselor social-democrate, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, doreşte schimbarea lui Şerban Nicolae de la şefia Comisiei juridice, după ce acesta nu a ţinut cont de opiniile sale cu privire la graţierea faptelor de corupţie, fapt ce a generat proteste de stradă. Există mai mulţi social-democraţi care sunt nemulţumiţi de activitatea lui Şerban Nicolae, motiv pentru care, în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional, se va propune schimbarea acestuia de la conducerea Comisiei juridice. Printre numele vehiculate în PSD să preia şefia Comisiei juridice a Senatului se află şi cel al lui Robert Cazanciuc, unul din cei cinci social-democraţi din comisie. Un alt punct de pe ordinea de zi a CExN îl constituie atitudinea deputatului PSD Nicolae Bacalbaşa care, în cadrul şedinţei plenului reunit de marţi, a lansat un atac dur la adresa opoziţiei, el spunând despre o colegă parlamentar căruia nu i-a rostit numele că face fractură „dacă mai dă cu labele”, afirmaţia sa fiind urmată de gesturi obscene. Şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a reacţionat în urma ieşirii deputatului social-democrat, spunând că va reprezenta subiect de discuţie în cadrul CExN, în condiţiile în care nu este în regulă să existe astfel de ieşiri obscene în Parlament, unde parlamentarii „nu sunt pe persoană fizică”. „Da, nu este prima dată, l-am rugat personal, este un om pe care îl respect pentru tot ceea ce a făcut şi pentru ceea ce face, dar l-am rugat personal să nu mai aibă astfel de ieşiri, pentru că acolo nu suntem pe persoană fizică”, a afirmat preşedintele social-democraţilor. Chestionat dacă Nicolae Bacalbaşa va fi sancţionat, liderul PSD a spus că această chestiune va fi stabilită în CExN. „Nu ştiu, vom discuta, dar nu este în regulă, adică nu este prima dată şi nu e-n regulă. Am primit foarte multe telefoane de la colegi din ţară, nu numai membrii de partid, ci şi oameni care ne susţin şi nu e în regulă. De ce trebuie să dăm noi tot felul de astfel de ocazii?”, a conchis Liviu Dragnea. Liderii social-democraţi vor mai discuta şi despre alegerile locale parţiale din 11 iunie, care constituie un subiect „important” pentru partid.