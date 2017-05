SPORT: Simona Halep şi Sorana Cîrstea continuă drumul spre finala de la Madrid

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, deținătoarea titlului, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 5.439.350 de dolari, după un meci dificil cu australianca Samantha Stosur, pe care a învins-o în trei seturi, cu 6-4, 4-6, 6-4. Halep (25 ani, 8 WTA), a treia favorită a turneului, s-a impus după o oră și 55 de minute în fața adversarei de la Antipozi (33 ani, 26 WTA). Simona a început bine, cu un break, iar apoi s-a desprins la 2-0 și a continuat cu acest avantaj al break-ului până la finalul setului, încheiat cu 6-4, după 37 de minute, cu un as. În actul secund, Halep a avut dificultăți în a face față jocului în forță al australiencei, care a avut 2-0, Halep a revenit și a egalat, 2-2, după care s-a mers cu serviciul, Stosur câștigând setul pe serviciul Simonei, cu 6-4. Setul decisiv a fost și el strâns, Samantha Stosur conducând cu 1-0 și 2-1, scor la care a avut 30-0. Halep a ridicat nivelul jocului, a luptat pentru fiecare minge și și-a forțat adversara să greșească, adunând nu mai puțin de 12 puncte la rând, unele incredibile (break la zero), iar scorul a devenit 4-2 pentru româncă. Fiecare jucătoare și-a făcut serviciul până la final, iar Halep a încheiat meciul cu un ghem la zero (6-4). Halep are acum 6-4 în meciurile directe cu Stosur, pe care a învins-o și în luna martie, la Miami, cu 4-6, 7-5, 6-2, în optimi. De asemenea, Simona câștigat în fața Samanthei anul trecut, în semifinale la Madrid, cu 6-2, 6-0, câștigând apoi trofeul în finala cu Dominika Cibulkova. Simona Halep și-a asigurat un cec de 130.965 euro și 215 puncte WTA, urmând să joace în sferturi cu CoCo Vandeweghe, care a dispus cu 5-7, 6-4, 7-5 de Carla Suarez Navarro (Spania). Halep și Vandeweghe (25 ani, 20 WTA) se vor întâlni în premieră în circuitul WTA. Şi Sorana Cîrstea s-a calificat aseară în sferturi, după ce a învins-o pe Misaki Doi.