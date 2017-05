LOCAL: Tineri condamnaţi pentru jaf urmat de moartea victimei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Doi tineri care au ucis în bătaie un bătrân din Brehuieşti, sperând că vor face rost de bani, au fost condamnaţi astăzi de Tribunalul Botoşani pentru tâlhărie urmată de moartea victimei. Astfel, Marius Şuhanea, de 26 de ani, a fost condamnat la 12 ani de închisoare şi interzicerea unor drepturi, în timp ce un minor de 15 ani, Daniel Vasile C., a primit o măsură privativă de libertate respectiv internarea într-un centru educativ pentru doi ani. Totodată, cei doi au fost obligaţi să plătească 20.000 de lei drept daune morale. Faţă de un al treilea tânăr care a participat la comiterea faptei, magistraţii au dispus disjungerea cauzei. Potrivit procurorilor, în perioada 20-22 noiembrie 2016, inculpaţii au pătruns fără drept în curtea şi locuinţa lui Alexandru Aniţei, în vârstă de 76 de ani, din satul Brehuieşti, căruia i-au aplicat multiple lovituri cu mijloace şi obiecte contondente, cu scopul de a-l deposeda de bunuri şi bani, cauzându-i leziuni traumatice care au condus la deces şi care, în aceste împrejurări, au sustras din locuinţă mai multe pachete cu carne, un curcan viu şi câteva pachete cu ţigări marca «Ritm». Atacul ar fi fost pus la cale după ce tinerii s-au cinstit la bar, aducându-şi aminte că bătrânul, care era pensionar miner, ar fi vândut nişte porci şi ar putea avea nişte bani. Au mers pe jos din Vlădeni până în Brehuieşti, şi au intrat în curtea casei bătrânului, după care au ucis câinele, care lătra insistent. Au forţat uşa şi au intrat peste bărbat lovindu-l cu pumnii şi picioarele încercând să-l determine să spună unde sunt banii, însă bătrânul a indicat un portofel de sub televizor, în care au găsit doar 80 de lei. Epuizaţi, ei s-au oprit la un moment dat şi au fumat cot la cot cu victima, anchetatorii găsind mai multe resturi de ţigări. Cum bătrânul insista că nu mai are alţi bani, tinerii l-au luat din nou la bătaie, până când vârstnicul a căzut în agonie. Într-un final, agresorii au părăsit locuinţa cu câteva pachete de carne, un curcan luat din coteţ şi un cartuş de ţigări cumpărat de bătrân, după care au plecat din nou toţi trei, pe jos, spre Vlădeni. Prinşi după câteva zile, cei trei „au recunoscut totul, dar au susţinut că nu au vrut să-l omoare, ci vroiau doar banii.. Astfel, Ionel Badalache şi Marius Andrei Şuhanea au fost arestaţi preventiv, iar Daniel Vasile C., de 15 ani, a fost internat pentru expertizare psihiatrică, medicii apreciind că acesta a comis faptele cu discernământ.