LOCAL: Tragedie pe şosea sancţionată cu suspendare. Şoferul nu mai are voie să conducă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un tânăr în vârstă de 30 de ani, care în urmă cu aproape patru ani a provocat un accident mortal soldat cu decesul a două persoane, a scăpat de puşcărie pe ultima sută de metri. Condamnat în primă fază de Judecătoria Botoşani la doi ani de închisoare cu executare în regim de detenţie, pentru ucidere din culpă, Ştefan Sava a contestat sentinţa, iar astăzi Curtea de Apel a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, fiindu-i stabilit un termen de încercare de şapte ani. Totodată, magistraţii i-au interzis dreptul de a mai conduce în acest interval. În plus, instanţa a obligat firma de asigurări la care era asigurată maşina să plătească peste 210.000 de euro drept daune morale către părinţii, bunicii şi fraţii victimelor precum şi alţi peste 150.000 de lei drept daune materiale, la aceste despăgubiri adăugându-se alte sume lunare pentru un copil rămas orfan, până la majoratul acestuia. Tragedia s-a petrecut pe 11 aprilie 2013, pe drumul european E 58, când Ştefan Sava se îndrepta spre Suceava la volanul unui Logan aparţinând unui tânăr din Leorda, Constantin Amănăloaie, de 27 de ani, aflat şi el pe scaunul din dreapta. Ambii îl conduceau la Aeroportul Salcea pe buceceanul Petru Barbălată, de 46 de ani, care intenţiona să plece în Italia. Înainte de podul de peste Siret, Loganul a intrat în derapaj şi a prins acostamentul drumului. Încercând să redreseze maşina, Ştefan Sava a tras stânga de volan, dar Loganul a ajuns pe contrasens, unde veneau două autocisterne încărcate cu ciment. Tânărul a reuşit să-l evite pe primul mastodont, dar s-a izbit frontal în cel de-al doilea camion încărcat cu 26 de tone de ciment. În urma impactului deosebit de violent, maşinile s-au răsturnat, iar cei doi ocupanţi ai Loganului au murit pe loc, tânărul aflat la volan fiind scos dintre fiarele contorsionate ale maşinii de către cei de la Descarcerare. Ulterior, ancheta efectuată de Poliţia Rutieră a stabilit că accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la un segment de drum în curbă şi un carosabil umed. În plus, în timpul procesului s-a arătat că tânărul a mai fost sancţionat contravenţional pentru depăşirea limitelor de viteză, neacordarea de prioritate, conducere sub influenţa alcoolului, conducerea de vehicule cu permis necorespunzător.