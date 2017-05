NAŢIONAL:Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi al Senatului a aprobat înfiinţarea Comisiei de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat joi înființarea Comisiei de anchetă cu privire la alegerile prezidențiale din 2009, cu 241 voturi "pentru" și 86 "împotrivă". Miercuri, Comisiile juridice au dat raport suplimentar hotărârii de constituire a Comisiei de anchetă. "Am introdus amendamentul propus de mine, care specifica faptul că nu putem să intrăm într-o zonă în care se desfășoară o anchetă, deci nu pot face obiectul Comisiei de anchetă acele aspecte care vizează începerea urmăririi penale prin infracțiunile prevăzute în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În clarificarea obiectivelor au fost aduse niște nuanțări. Printre obiective se numără verificarea dispozițiilor legale cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 2009", a explicat miercuri președintele Comisiei juridice de la Cameră, Eugen Nicolicea. Alte obiective ale Comisiei de anchetă vor fi: verificarea posibilei existențe a unor mecanisme paralele de influențare sau de viciere a rezultatului votului; terminarea practică a capacității de procesare în timp real a solicitanților care au votat în unele secții de vot, în special din afara granițelor țării; verificarea legalității achiziționării aplicațiilor sau serviciilor informatice utilizate de către Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile prezidențiale în anul 2009; verificarea modalității în care s-a asigurat transparența și cunoașterea de către reprezentanții partidelor politice a acestor aplicații, precum și determinarea implicării unor instituții sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege, în organizarea și desfășurarea procesului electoral sau în decizii politice ce exced atribuțiile stabilite prin lege pentru aceste instituții în cadrul procesului electoral. "Nu constituie obiect al Comisiei parlamentare de anchetă elementele ce țin de infracțiunile de abuz în serviciu, falsificarea documentelor și evidențelor electorale, infracțiuni pentru care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează cercetări in rem, conform comunicatelor din data de 24 aprilie 2017, respectiv 26 aprilie 2017", este amendamentul propus de Eugen Nicolicea și adoptat de comisii. "În momentul în care se va întâmpla ca noi să găsim aspecte care să aibă conotații penale sau care ar putea să intre în obiectul de anchetă prevăzut deja prin aceste comunicate date sau care vor mai fi date, Parlamentul întrerupe controlul pe aceste subiecte și trimite toate documentele către Parchet", a menționat Nicolicea. În regulamentul de funcționare a Comisiei de anchetă au fost introduse și modificările la Regulamentul Camerei cu privire la obligativitatea prezentării la audierile care au loc în cadrul acestui for.