NAŢIONAL:Rata anuală a inflaţiei a atins cel mai înalt nivel din ultimii doi ani

Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a urcat în aprilie la nivelul de 0,6%, cel mai înalt nivel din luna mai 2015, în condiţiile în care preţurile alimentelor au avut o evoluţie mixtă în perioada Paştelui, iar gazele s-au scumpit cu 2,5% după liberalizarea preţurilor pentru populaţie de la 1 aprilie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). În martie, rata anuală a inflaţiei a fost tot de 0,2%. Datele INS arată că preţurile de consum au crescut în luna aprilie, în medie, cu 0,28% comparativ cu luna martie. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cel mai mult în luna aprilie, cu 0,4%, în medie, faţă de luna martie, în timp ce preţurile mărfurilor alimentare au urcat cu 0,19%, iar preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,15%. Comparativ cu aprilie 2016, preţurile alimentelor au crescut în a patra lună a acestui an cu 2,24%, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,25%, iar preţurile serviciilor au coborât cu 1,35%. Aprilie 2017 este a patra lună care nu mai include efectul reducerii cotei generale a TVA de la 24% până la 20%, de la 1 ianuarie 2016 şi a patra lună la rând în care valoarea inflaţiei anuale a revenit în teritoriu pozitiv, după 19 luni de valori negative. . De la 1 ianuarie 2017, cota generală a TVA s-a redus de la 20% la 19%, iar supraacciza de 7 eurocenţi pe litrul de carburanţi a fost eliminată, ceea ce a redus preţul la pompă cu circa 40 de bani pe litrul de benzină şi motorină. Faţă de luna martie, cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat, în a patra lună a acestui an, la citrice (5,9%), gaze naturale (2,5%). şi transport urban (1,5%). La polul opus, cele mai mari ieftiniri s-au înregistrat în aprilie la ouă (-3,3%), celelalte preţuri având fluctuaţii mult mai mici. Alimentele au o pondere de 34,65% în coşul de consum pe baza căruia INS calculează inflaţia în România, în timp ce mărfurile nealimentare reprezintă 45,45%%, iar serviciile - 19,9%. La finalul anului 2016, rata anuală a inflaţiei a fost de -0,5%, fiind al doilea an la rând în care rata anuală a inflaţiei a înregistrat valori negative.