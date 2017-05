Facturi mai mici la gaz cu 9% prin ENERGAZ

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Incepand cu luna mai din acest an, Energaz deschide o filiala si in orasul Botosani unde locuitorii sai pot beneficia de Promotia Primaverii adica o reducere de 9% la pretul gazului , renuntand la estimari si regularizari trimestriale, citirea facandu-se lunar iar clientul platind doar ceea ce consuma si nimic in plus.

Energaz, companie ce are un contract de colaborare cu distributia EON – actual denumita Delgaz Grid, vine in ajutorul locuitorilor din Botoșani cu o alternativa mai avantajoasa prin urmatoarele beneficii:

- Fara regularizari sau estimari, citirea se face lunar iar pe factura apare exact cat s-a consumat fara a plati nimic in plus!

- Agenti teritoriali din Botosani raspund imediat la telefon si merg acasa la client pentru a rezolva orice nelamurire, deci fara call center si zeci de minute pe fir pentru un simplu raspuns.

- Posibilitatea de plata liniara, adica iarna factura sa fie la fel ca si vara, platindu-se o medie in fiecare luna in loc de consumul lunii trecute.

- Factura se poate plati direct la Agent care va venii acasa la client cu chitantier sau la orice magazin cu terminal de plata PayPoint, banca, sau online.

- Distributia ramane tot cea care a fost, nu se schimba nimic pe partea de interventii, reparatii, ba mai mult, totul se intampla mai repede deoarece nu avem in vedere interesul EON ci pe cel al clientului.

Energaz este o companie care si-a inceput activitatea in Romania in anul 2014 pe partea de energie electrica iar din 2016 si pe partea de gaze naturale avand la aceasta ora un total de 18.200 clienti la finalul primului trimestru din acest an.

Misiunea Energaz este mai multa transparenta, corectitudine, un pret mai mic pentru consumul de gaz, fara stat la coada si fara nici un cost suplimentar.