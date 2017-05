NAŢIONAL:Contract semnat pentru achiziţionarea a 109.000 doze de vaccin ROR

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că s-a semnat contractul pentru 109.000 de doze de vaccin ROR, iar vineri se semnează contractul pentru cele 10.000 de doze care sunt deja în țară. "A fost o întâlnire legată atât de legea vaccinării cât și de situația vaccinării în general. Am făcut o informare cu privire la aprovizionarea cu vaccin ROR, pentru că asta este stringentă la momentul de față, l-am informat pe primul-ministru că astăzi se semnează pentru cele 10.000 de doze care sunt deja în țară și care pot să intre de săptămâna viitoare la medicii de familie, s-a semnat deja contractul și pentru cele 109.000 de doze. L-am informat pe primul-ministru că toate contractele pe care le demarăm pe vaccinuri, în acest moment, sunt pe acord — cadru de minim 2 ani până la 4 ani, în așa fel încât să asigurăm predictibilitatea și aprovizionarea cu vaccin, să nu se mai ajungă în această situație în care este România acum", a spus Bodog, după întâlnirea de la Palatul Victoria cu premierul Sorin Grindeanu, reprezentanții societăților profesionale, asociațiilor și societății civile pe tema vaccinurilor. Bodog a menționat că, la întâlnire, s-a stabilit constituirea unității de management a vaccinului, în cadrul Ministerului Sănătății, printr-o hotărâre de guvern, unitate în care vor lucra oameni pe acest domeniu. "Am hotărât că nu vom aștepta finalizarea legii vaccinului, inițial unitatea fusese prevăzută în legea vaccinului, ci o vom prevedea în organigrama ministerului care deja a fost în dezbatere publică și poate să intre săptămâna viitoare sau cel târziu cealaltă săptămână pe ordinea de zi și să fie hotărâre de Guvern", a menționat ministrul Sănătății. Florian Bodog a precizat că achizițiile de vaccinuri se fac, în marea majoritate, de la o singură sursă. "Există unul sau doi producători de vaccinuri, iar în momentul de față, de exemplu, pentru ROR, una dintre firme și-a exprimat disponibilitatea și că are o cantitate de vaccin pe care să o livreze astăzi, adică în două săptămâni, iar cealaltă firmă producătoare poate să livreze diferența de cantitate de vaccin la toamnă. Practic, piața este oarecum împărțită", a arătat el. Bodog și-a exprimat speranța ca la mijlocul acestui an să se rezolve problema vaccinurilor în România și să se intre "într-o oarecare normalitate". "Vor mai exista, probabil, probleme punctuale din cauza faptului că există situații în care anumite loturi de vaccin nu sunt conforme și atunci producătorul nu le mai livrează, însă, în momentul în care legea vaccinării va fi deja promulgată, această lege prevede aceste stocuri de minim șase luni, aceste stocuri tampon care vor limita, spun eu, situațiile de a nu avea vaccin", a conchis el.