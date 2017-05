NAŢIONAL: PSD ia în calcul remanierea guvernului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă la Bistrița, că "nu este obligatoriu" ca analiza activității guvernamentale, ce se va face în interiorul partidului în luna iunie, să se finalizeze cu propuneri de remaniere. "Eu nu dau avertismente (miniștrilor — n.r.). Eu, personal, sunt foarte preocupat să se pună în operă programul de guvernare. Tot ce s-a pus în practică până acum a produs efecte pozitive și românii au început să simtă lucrul acesta. Până pe 10 mai s-au înființat 110.000 de noi locuri de muncă și continuă să se întâmple asta. Au crescut investițiile străine mult mai mult decât anul trecut și au crescut și veniturile populației și se dezvoltă și afacerile în România. Nu e vorba dacă este nemulțumit de unul sau altul, important este ca să-și facă treaba. Și, ca să nu mai discutăm pe la colțuri și să vă dăm dumneavoastră subiecte, am văzut că deja au început să apară liste (...), o să avem o discuție în partid în luna iunie, care nu este obligatoriu să se finalizeze cu propuneri pentru remaniere", a afirmat Dragnea. Liderul social-democraților a reproșat, totuși, Guvernului Grindeanu că nu a acționat întotdeauna "coerent" și că "nu și-au organizat foarte bine comunicarea". "Vă asigur că nu o să fie un Comitet Executiv plicticos", a adăugat Dragnea. Președintele PSD spune că procesul de modernizare a partidului, început în octombrie 2015, nu a fost încă finalizat, dar speră că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului în curs și că nu vor mai apărea tensiuni în rândul colegilor săi. "În PSD nu s-a finalizat procesul de modernizare, este un proces lung, care a început în octombrie 2015, atunci când eu, după ce am fost ales de toți membrii partidului din țară, am prezentat Congresului proiectul politic al partidului. Unii, foarte puțini, recunosc, au ascultat cu atenție și au citit cu atenție ce am spus atunci. Alții au spus că este un discurs ca de obicei, cum se țin discursurile politice, să dea bine la televizor. Tot ce am spus acolo este urmărit punct cu punct, ca să nu zic pas cu pas, și se va întâmpla, cu toate frânele, cu toate ezitările unora sau ale altora", a mai declarat Liviu Dragnea.