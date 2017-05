LOCAL: Campionul deşerturilor s-a întors acasă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ultramaratonistul Iulian Rotariu s-a întors acasă după ultima cursă la care a participat, „Sahara Race” derulată în perioada 30 aprilie – 6 mai în deşertul Namibiei. Îmbrăcat cu ţinuta cu care a alergat printre dune, Iulian Rotariu a apărut la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă alergând, cu drapelul României fluturând deasupra capului şi a fost aşteptat ca un mare campion. Întâmpinat de colegi cu flori, Iulian Rotariu a trecut simbolic linia de finiş reprezentată de un tricolor. Cu emoţii în glas, el le-a mulţumit tuturor pentru sprijinul acordat şi a declarat că marii campioni sunt românii. „Deşertul este ca o femeie. Dacă nu reuşeşti să-l înţelegi, a doua oară nu te mai întorci la el”, a spus botoşăneanul care timp de şase zile a îndurat călduri toride şi un vânt puternic care îi umplea ochii de praf. „Fiecare deşert, fiecare cursă este diferită, dar ce m-a ambiţionat cel mai mult să termin toate cursele au fost copiii pentru am alergat. Dacă pe copilul meu am reuşit să-l operez, copiii bolnavi de autism fac eforturi deosebite pentru a se putea integra în societate”, a spus la final Iulian Rotariu. Botoşăneanul a anunţat că următoarea competiţie la care va participa vor fi Campionatele naţionale de cros pe Ministerul Afacerilor Interne, unde va reprezenta echipa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după care va alerga într-un nou deşert, cel al Patagoniei, organizat în premieră de cei de la "4 Deserts". Marea provocarea va fi însă cursa "Antarctica- The Last desert" de anul viitor, unde speră să alerge în alte condiţii extreme la minus 50 de grade Celsius.