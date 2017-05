LOCAL: FOSTUL VICEPRIMAR CATALIN ALEXA CONDAMNAT ÎN DOSARUL DNA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fostul viceprimar al municipiului, Cătălin Alexa, a fost condamnat astăzi de magistraţii Tribunalului la doi ani de închisoare cu suspendare şi 10 ani interzicerea unor drepturi pentru abuz în serviciu şi conflict de interese. Aceeaşi pedeapsă au primit-o fratele fostului viceprimar, Bogdan Alexa şi Adrian Nicolae Toma, inculpaţi şi ei în dosar. În schimb, Marcel Humă şi Ana Ciobanu au fost achitaţi, iar Dan Ovidiu Moldovanu s-a ales cu o pedeapsă de şase luni închisoare cu suspendare. Totodată, cei condamnaţi au fost obligaţi la plata unor sume către municipiul Botoşani, în solidar cu firmele implicate, care totalizează 2,2 milioane lei şi respectiv 5.463,36 lei, cu titlul de daune, plus dobânzile calculate. Fostul viceprimar al municipiului Botoşani Cătălin Alexa, fratele acestuia Bogdan Alexa, dar şi alţi patru apropiaţi ai acestora au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Suceava, în decembrie 2015, sub acuzaţiile de abuz în serviciu, participaţie improprie la infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, spălare de bani sau fals în înscrisuri sub semnătură privată. Dosarul vizează o serie de fapte comise în timpul lucrărilor privind reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului, program derulat prin fonduri europene, şi început în urmă cu aproape şase ani. Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie –decembrie 2011, a desfăşurat activităţi în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea de către Municipiul Botoşani a contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" în vederea determinării membrilor din comisie de a declara admisibilă şi apoi de a declara câştigătoare oferta depusă de S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, cunoscând faptul că societatea a fost înfiinţată de fratele său în cursul lunii octombrie 2011 şi că datele prezentate nu sunt reale, cu scopul final de a obţine pentru el şi pentru fratele său Alexa Bogdan Vasile sumele aferente acestui contract, împrejurare în care Primăria municipiului Botoşani a fost sancţionată prin aplicarea unei corecţii financiare de 100 % din valoarea contractului. Pronunţată astăzi, sentinţa nu este definitivă.